『ラブライブ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 天王寺 璃 てんおうじりな 風 コスプレ衣装 仮装 二次会 イベント パーティー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 07時 58分に出品され03月04日 07時 58分に終了予定です。即決価格は8,365円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品状態】新品未使用品

【サ イ ズ】（ご注文後にサイズをご指定下さい）

【素 材】ポリエステル生地、綿など

【セット内容】上着、インナー、腕カバー、スカート、靴下、リボン、髪飾り、尻尾

【備 考】