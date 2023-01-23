『Lovelive!sunshine!!Aqours Thank you friends 高海 千歌 たかみ ちか 風 コスプレ衣装 ハロウィン イベント 誕生日 コスチューム【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 09時 24分に出品され04月11日 09時 24分に終了予定です。即決価格は8,365円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品状態】新品未使用品

【サ イ ズ】（ご注文後にサイズをご指定下さい）

【素 材】ポリエステル生地、綿など

【セット内容】髪飾り、上着、スカート、手袋

【備 考】