『ボードゲーム アークライト メドウ 完全日本語版 (1-4人用 60-90分 10才以上向け)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 13時 55分に出品され03月06日 13時 55分に終了予定です。即決価格は8,365円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アークライト メドウ 完全日本語版 (1-4人用 60-90分 10才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・プレイ人数 :1-4人

・プレイ時間 :60-90分

・対象年齢 :10才以上

・本体サイズ :295×295×75mm



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 29.50 cm

奥行 : 29.60 cm

重量 : 1.68 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ ボードゲーム

アークライト

メドウ

完全日本語版

(1-4人用

60-90分

10才以上向け)