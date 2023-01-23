『ボードゲーム アークライト メドウ 完全日本語版 (1-4人用 60-90分 10才以上向け)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 13時 55分に出品され03月06日 13時 55分に終了予定です。即決価格は8,365円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト メドウ 完全日本語版 (1-4人用 60-90分 10才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
・プレイ人数 :1-4人
・プレイ時間 :60-90分
・対象年齢 :10才以上
・本体サイズ :295×295×75mm
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 29.50 cm
奥行 : 29.60 cm
重量 : 1.68 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8365円
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終了
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