『ソニー ワイヤレスイヤホン WI-C300 : Bluetooth対応 最大8時間連続再生 マイク付き 2018年モデル ホワイト WI-C【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 19時 14分に出品され03月19日 19時 14分に終了予定です。即決価格は8,365円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー ワイヤレスイヤホン WI-C300 : Bluetooth対応 最大8時間連続再生 マイク付き 2018年モデル ホワイト WI-C
【商品説明】
・Bluetooth対応スマートフォンやiPhone、携帯電話でのハンズフリー通話も可能。
・スマートフォンを取り出さず、ヘッドホン側の操作と音声操作により、電話をかけたり音楽を再生したり、天気予報などのちょっとした調べ物をすることも可能に。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ワイヤレスでも高音質、SBCに加えてAACに対応。iOS 4.3.1以降のiPhoneなど、AACでエンコードした音楽も高音質で再生します
・ワンタッチ接続(NFC)機能搭載
・最大8時間の長時間ワイヤレスリスニングを実現
・音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に
【サイズ】
高さ : 4.10 cm
横幅 : 9.70 cm
奥行 : 17.70 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8365円
836 入札履歴
終了
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