『Lovelive! Sunshine ラブライブ！ サンシャイン!! Aqours 踊り子編 黒澤 ダイヤ 風 コスプレ衣装 cosplay 仮装 二次会 イベント パーティー【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 13時 28分に出品され04月19日 13時 28分に終了予定です。即決価格は8,365円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品状態】新品未使用品

【サ イ ズ】（ご注文後にサイズをご指定下さい）

【素 材】ポリエステル生地、綿など

【セット内容】写真通りです。

【備 考】