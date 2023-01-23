『ゴルフバッグ レディース ゴルフ バッグ ボストンバッグ スポーツ シューズケース ゴルフウェア ゴルフシューズ収納付き おしゃれ ゴルフ小物【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 02時 46分に出品され03月19日 02時 46分に終了予定です。即決価格は8,365円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品詳細】

デザイン性と機能性を両立仕様

新登場ゴルフバッグ！お洒落！大人気ゴルフトートバッグ

使いやすく握りやすい手提げ設計

ダブルジッパー仕様で、開閉便利！

機能性抜群の便利な別納シューズ入れ付き

カジュアル感で、旅行、出張等あらゆる場面でご活躍いただけます！

【商品スペック】

素 材：防撥水耐摩TPU

サイズ：約50*32.5*23cm

重 量：約1.50kg(超軽量化設計)

カラー：WHITE/BLACK/GREEN/RED