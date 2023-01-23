スタンドミラー 姿見鏡 全身鏡 大型 軽量 おしゃれ 壁掛けミラー 160cm*50cm 玄関かがみ 飛散防止加工 ダンスミラー (160c【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

スタンドミラー 姿見鏡 全身鏡 大型 軽量 おしゃれ 壁掛けミラー 160cm*50cm 玄関かがみ 飛散防止加工 ダンスミラー (160c



【商品説明】

・1: 全身鏡のサイズ 幅 50cm 高さ 160cm 重量 6kg .角を丸く仕上げた緩やかな柔らかい曲線が美しく、個性的で優しいおしゃれな空間を作ります。北欧らしい優しさと上品さを醸し出します。機能とインテリア性を兼ね備えたおしゃれなウォールミラーです

・2: 取り付けタイプ 壁掛け、床置き.足が着く事なくピッタリと壁掛け出来ます。床に下ろして立て掛け式として使う事も可能です。使わない時には折り畳む事が出来るので、ちょっとした隙間などにも収納する事が出来ます。

・3: 高品質材料の全身姿見鏡 .高精細レンズを採用して明るく綺麗な反射で、鮮明な色で再現性も高くなります。ミラー部分には飛散防止加工がされており破損時にも安心です。スタンドミラーは安定感抜群で角



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。