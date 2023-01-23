『スタンドミラー 姿見鏡 全身鏡 大型 軽量 おしゃれ 壁掛けミラー 160cm*50cm 玄関かがみ 飛散防止加工 ダンスミラー (160c【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 17時 35分に出品され03月16日 17時 35分に終了予定です。即決価格は8,365円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スタンドミラー 姿見鏡 全身鏡 大型 軽量 おしゃれ 壁掛けミラー 160cm*50cm 玄関かがみ 飛散防止加工 ダンスミラー (160c
【商品説明】
・1: 全身鏡のサイズ 幅 50cm 高さ 160cm 重量 6kg .角を丸く仕上げた緩やかな柔らかい曲線が美しく、個性的で優しいおしゃれな空間を作ります。北欧らしい優しさと上品さを醸し出します。機能とインテリア性を兼ね備えたおしゃれなウォールミラーです
・2: 取り付けタイプ 壁掛け、床置き.足が着く事なくピッタリと壁掛け出来ます。床に下ろして立て掛け式として使う事も可能です。使わない時には折り畳む事が出来るので、ちょっとした隙間などにも収納する事が出来ます。
・3: 高品質材料の全身姿見鏡 .高精細レンズを採用して明るく綺麗な反射で、鮮明な色で再現性も高くなります。ミラー部分には飛散防止加工がされており破損時にも安心です。スタンドミラーは安定感抜群で角
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8365円
880 入札履歴
終了
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