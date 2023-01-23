『ウアロン 半袖Ｔシャツ WOOALONG Signature logo wide long T-shirt シグネチャー ロゴ ワイド ロング Tシャツ 全2色 DE2DHT303BK/WH ウェア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 18時 44分に出品され03月26日 18時 44分に終了予定です。即決価格は8,365円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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日常生活で着やすく多様なルックをデザインする韓国ブランド、WOOALONG（ウアロン）。
洗濯時の損傷を減らすためにバイオデンターダンブル加工した生地を使用しています。
サブカルチャーとライフスタイルを解きほぐすダンサーたちの服装からインスピレーションを受けて、スタイリッシュでオーバーフィット感を演出できるように製作されました。
素材 : コットン100%
※お客様のご覧になられますパソコン機器及びモニタの設定及び出力環境、 また撮影時の照明等で、実際の商品素材の色と相違する場合もありますのでご了承下さい。
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落札価格8365円
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終了
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