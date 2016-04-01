『Robrasim レザージャーナルカバー フィールドノート用 モレスキン カヒエ用 ハンドメイド ビンテージ レザーカバー 3.5インチ x 5【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 07時 49分に出品され03月08日 07時 49分に終了予定です。即決価格は8,364円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ビンテージ・ブラウン 3.5 x 5.5 TN2018018-2

・・Color:ブラウン

・このレザーカバーは、素朴でヴィンテージな外観、美しい革の匂いと感触を持つ高品質のクレイジーホースレザーから完全に手作りされています。 (br)

・完全に手作業で縫い付けられており、重いワックス糸を使用しています。機械ステッチよりも丈夫です。

・このカバーには2つのカードスロットと2つの内部ポケットがあります (1つはField Notes用で、もう1つは現金など)。 すべてを整理できます。

・このレザーカバーは、3.5インチ x 5.5インチのフィールドノートやモレスキンカイエジャーナル、その他の同様のサイズのノートに適しています。パスポートウォレットやクレジットカード/名刺入れとしても使用できます。

・流行に左右されないギフト - このレザーオーバーは、記念日、誕生日、卒業式のプレゼント、または執筆、読書、ジャーナリスト、旅行者が好きな方へのプレゼントに最適です。