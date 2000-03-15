『コールマン(Coleman) シェード ドームシェルター 360 サイドウォール付 2000031583【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 20分に出品され03月17日 11時 20分に終了予定です。即決価格は8,364円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
組み立て式・黄緑 2000031583
・サイズ:使用時/約360×360×233(h)cm、収納時/約直径19×65cm
・重量:約10kg
・耐水圧:1000mm(サイドウォール/約800mm)
・材質:シェード/150Dポリエステルタフタ(UVPRO、PU防水、シームシール)、サイドウォール/68Dポエリエステルタフタ(PU防水)、メインフレーム/FRP(約直径12.5mm)、リッジフレーム/FRP(約直径11mm)
・付属品:ペグ、ロープ、収納ケース
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落札価格8364円
906 入札履歴
終了
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