『ROCCAT ゲーミングマウス Kone XP 有線 ホワイト/白 光学式/19K/オプティカルスイッチ/多ボタン/104g/4D Whee【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 34分に出品され03月12日 23時 34分に終了予定です。即決価格は8,364円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ROCCAT ゲーミングマウス Kone XP 有線 ホワイト/白 光学式/19K/オプティカルスイッチ/多ボタン/104g/4D Wheel/PTFE/RGB/Reflex/MMO ドイツデザイン 【日本正規代理店品】



【商品説明】

・3Dライティング。19個のLEDと8つのライトガイドが、透明シェルとKrystalホイールと共に革新的なライティングを表現。

・4D KRYSTAL WHEEL。左クリック、右クリック、垂直クリックに加え、従来のスクロール機能を搭載し、特有のクリック感が備わっています。

・PhantomFlexケーブル＆熱処理PTFEグライド

・TITAN SWITCH OPTICAL。1億回のクリック寿命を誇りながら驚異的な速度と精度を実現し、対戦での優位性を確保します。

・マルチボタンデザイン。15個のボタンレイアウト、Easy-Shift[＋]ボタン、4Dホイールにより、これまでにない29通りのボタン機能を実現。