『FINA承認arena(アリーナ) 競泳水着 レース用メンズ AQUAFORCE FUSION-Tri ハーフスパッツ Lサイズ 大会向け【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 13時 47分に出品され03月24日 13時 47分に終了予定です。即決価格は8,364円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FINA承認arena(アリーナ) 競泳水着 レース用メンズ AQUAFORCE FUSION-Tri ハーフスパッツ Lサイズ 大会向け



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 9.50 cm

奥行 : 17.20 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。