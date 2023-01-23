『スポーツ用品 HI-GOLD(ハイゴールド) ダブルバンド バッティング手袋(両手用) YDB-300 ホワイト×ブルー M(23，24)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 13時 05分に出品され04月12日 13時 05分に終了予定です。即決価格は8,364円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 バッティンググローブ

【商品名】

HI-GOLD(ハイゴールド) ダブルバンド バッティング手袋(両手用) YDB-300 ホワイト×ブルー M(23，24)



【商品説明】

・カラー/ホワイト×レッド

・サイズ/S(21，22)

・ダブルバンドタイプ

・バッティング手袋(両手用)

・日本製

・素材/手の平:シープ革エンボス加工 手の甲:合皮・ポリエステル



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 10.60 cm

奥行 : 25.60 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。