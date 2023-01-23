『スポーツ用品 HI-GOLD(ハイゴールド) ダブルバンド バッティング手袋(両手用) YDB-300 ホワイト×ブルー M(23，24)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 13時 05分に出品され04月12日 13時 05分に終了予定です。即決価格は8,364円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
バッティンググローブ
【商品名】
HI-GOLD(ハイゴールド) ダブルバンド バッティング手袋(両手用) YDB-300 ホワイト×ブルー M(23，24)
【商品説明】
・カラー/ホワイト×レッド
・サイズ/S(21，22)
・ダブルバンドタイプ
・バッティング手袋(両手用)
・日本製
・素材/手の平:シープ革エンボス加工 手の甲:合皮・ポリエステル
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 10.60 cm
奥行 : 25.60 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8364円
292 入札履歴
終了
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