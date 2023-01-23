『ゴルフネット 練習用ゴルフトレーニングネット 2.4mx1.8mx1.5m ヒッチングネット 収納バッグ付き 室内室外 設置簡単【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 09時 28分に出品され03月08日 09時 28分に終了予定です。即決価格は8,364円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゴルフネット 練習用ゴルフトレーニングネット 2.4mx1.8mx1.5m ヒッチングネット 収納バッグ付き 室内室外 設置簡単



【商品説明】

・??スキルアップのためのゴルフネット：サイズ:2.4ｍx1.8mx1.5m(幅x高さx奥行)。重量：約3.2kg Gagalileo ゴルフネットはテント式構造で、打撃エリアが広く、全方向からボールを捕まえて、底部に蓄えておくので、回収が便利で時間を節約できます。練習をより効率的に進められます。ターゲット付き、打球の精度を高められます。ターゲットはネットに引っ掛けて、ネットを保護します。

・??ポータブルで簡単な組み立て：組み立て簡単、工具不要で、ポールをネットに差し込むだけで設置できます。収納サイズ：43x14x14cm、折りたたみ式、約3.2kgの軽量で、キャリーバッグも付いているので、収納や持ち運びに便利です！※収納の場合は、ポールをスリーブから引き出すので



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。