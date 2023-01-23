『アリエテ アイロン 衣類スチーマー スチームアイロン 2WAY ミトン付き 安定スチーム ブルー 6246【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 11時 49分に出品され04月19日 11時 49分に終了予定です。即決価格は8,364円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
衣類スチーマーとアイロンの使い分けが簡単にできます
立ち上がり約45秒で、使いたいときにすぐ使える
2つのミトンが標準附属で買い足しは不要
本体サイズ:幅11.4×奥行12.5×高さ17cm
本体重量:1.18kg
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落札価格8364円
718 入札履歴
終了
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