『OUTDOOR ペットリュック メッシュタイプ ブラック 犬猫用 M【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 21時 53分に出品され05月09日 21時 53分に終了予定です。即決価格は8,364円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OUTDOOR ペットリュック メッシュタイプ ブラック 犬猫用 M
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 37.20 cm
横幅 : 44.00 cm
奥行 : 44.30 cm
重量 : 990.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8364円
500 入札履歴
終了
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