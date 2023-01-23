『ライトウェイト 40オンス(1182ml) ワイドマウス セレスティン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 23時 31分に出品され03月27日 23時 31分に終了予定です。即決価格は8,364円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ライトウェイト 40オンス(1182ml) ワイドマウス セレスティン
【商品説明】
・食器などにも使われている耐久性・耐錆性に優れた18/8ステンレスを使用。
【サイズ】
高さ : 8.90 cm
横幅 : 9.10 cm
奥行 : 32.29 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8364円
772 入札履歴
終了
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