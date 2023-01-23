『ライトウェイト 40オンス(1182ml) ワイドマウス セレスティン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 23時 31分に出品され03月27日 23時 31分に終了予定です。即決価格は8,364円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ライトウェイト 40オンス(1182ml) ワイドマウス セレスティン



【商品説明】

・食器などにも使われている耐久性・耐錆性に優れた18/8ステンレスを使用。



【サイズ】

高さ : 8.90 cm

横幅 : 9.10 cm

奥行 : 32.29 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。