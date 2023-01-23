『Skullcandy Smokin Buds 2 Wireless カナル型ワイヤレスイヤホン Bluetooth対応 ブラック S2PG【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 21時 39分に出品され03月08日 21時 39分に終了予定です。即決価格は8,364円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Skullcandy Smokin Buds 2 Wireless カナル型ワイヤレスイヤホン Bluetooth対応 ブラック S2PG
【商品説明】
・ケーブル形状:フラット
・ケーブル脱着:装着不可
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・リモコン:MIC3
・再生時間:約6時間
【サイズ】
高さ : 3.81 cm
横幅 : 14.91 cm
奥行 : 18.80 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8364円
682 入札履歴
終了
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