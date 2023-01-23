『ヴォルコム ボーイズ スウェットパーカー (タイダイカラー・セットアップ対象) C4132201 / ICONIC STONE PLUS P【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 16時 59分に出品され03月26日 16時 59分に終了予定です。即決価格は8,364円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヴォルコム ボーイズ スウェットパーカー (タイダイカラー・セットアップ対象) C4132201 / ICONIC STONE PLUS P



【商品説明】

・ボーイズ商品

・メイン素材: 80% Cotton， 20% Polyester

・素材構成: 80% Cotton， 20% Polyester



【サイズ】

高さ : 9.10 cm

横幅 : 24.50 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 310.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。