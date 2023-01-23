『voice caddie(ボイスキャディ) VC300SE VC300SE 音声型 GPS ゴルフナビ 距離測定器 軽量 簡単 ホワイト 外【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 20時 42分に出品され03月29日 20時 42分に終了予定です。即決価格は8,364円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
voice caddie(ボイスキャディ) VC300SE VC300SE 音声型 GPS ゴルフナビ 距離測定器 軽量 簡単 ホワイト 外
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.69 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 13.49 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8364円
116 入札履歴
終了
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