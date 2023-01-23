『mita VP4300LRC対応 リボンカートリッジ 汎用品 4本セット エプソン用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 09時 03分に出品され04月27日 09時 03分に終了予定です。即決価格は8,363円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

mita VP4300LRC対応 リボンカートリッジ 汎用品 4本セット エプソン用



【商品説明】

・【 印字枚数 】 クロ・寿命900万文字（1文字48ドット換算）

・【 対応機種 】VP-4300 VP-4300C3 VP-4300N VP-4300NC3 VP-430C4 VP-430NC4 VP-43KSM



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。