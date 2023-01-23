『ランコム（LANCOME） アプソリュ パレット ABSOLU AU NATUREL 並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 18時 13分に出品され03月19日 18時 13分に終了予定です。即決価格は8,363円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ランコム（LANCOME） アプソリュ パレット ABSOLU AU NATUREL [並行輸入品]



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 13.70 cm

奥行 : 17.50 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。

※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。