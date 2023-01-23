『daim 組み立てかんたんフラワーアーチ 幅150cm ローズアーチ ガーデンアーチ diy 薔薇 アーチ バラ ばら 菜園 組み立て かん【2024年最新】 』はヤフオクでから05月05日 10時 09分に出品され05月05日 10時 09分に終了予定です。即決価格は8,363円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
daim 組み立てかんたんフラワーアーチ 幅150cm ローズアーチ ガーデンアーチ diy 薔薇 アーチ バラ ばら 菜園 組み立て かん
【商品説明】
・[Features] Professional arch that can be easily installed without any tools. The simple shape makes the plant more attractive! Easy to assemble with additional pieces.
・daim W150-H Easy Assembly， Rose Arch， Garden Arch， Diy， Rose， Arch， Rose， Rose， Vegetable Garden， Assembly， Easy Installation， Post
【サイズ】
高さ : 11.61 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 101.50 cm
重量 : 3.57 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8363円
99 入札履歴
終了
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