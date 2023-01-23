『デバイス ツールバッグ gear ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから05月11日 16時 59分に出品され05月11日 16時 59分に終了予定です。即決価格は8,363円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デバイス ツールバッグ gear ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ22.5cmxヨコ26.5cmxマチ8cm
・ポケットの数:6(外側1/内側5)
・収納可能サイズ: B5サイズ収納可能
・留め具の種類: マグネット
・表地: コーディング帆布
・重量:680g
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 29.80 cm
奥行 : 35.60 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8363円
951 入札履歴
終了
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