『SHIMOTSUKE(シモツケ) 無限 ハリス掛箱 焼桐 80cm 日本製【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 00時 45分に出品され04月13日 00時 45分に終了予定です。即決価格は8,363円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「シモツケ(Shimotsuke)」より引用"
【商品名】
SHIMOTSUKE(シモツケ) 無限 ハリス掛箱 焼桐 80cm 日本製
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 6.00 cm
奥行 : 81.00 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8363円
68 入札履歴
終了
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