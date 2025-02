ダイワ(DAIWA) 万能ルアー(エギング・シーバス)ロッド ルアーニスト 86M 釣り竿【2024年最新】

商品情報

【商品名】

ダイワ(DAIWA) 万能ルアー(エギング・シーバス)ロッド ルアーニスト 86M 釣り竿



【商品説明】

・Compatible lures: 7 - 35 g; Compatible Wooden lure: No. 2.5 - 4.0; Compatible line: Nylon 8-16 lbs; PE: No. 0.6 - 1.5

・Connecting pieces: 2; Weight: 5.6 oz (158 g)

・Fishing rod type: Spinning

・Main target: Sea bass, bigfin reef squid

・Main use: Sea bass, lure fishing

・Rod bag (nylon) included; Carbon content: 92%

・Total leng



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 140.01 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。