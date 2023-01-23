『ダイワ(DAIWA) 万能ルアー(エギング・シーバス)ロッド ルアーニスト 86M 釣り竿【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 21時 53分に出品され04月16日 21時 53分に終了予定です。即決価格は8,363円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイワ(DAIWA) 万能ルアー(エギング・シーバス)ロッド ルアーニスト 86M 釣り竿
【商品説明】
・Compatible lures: 7 - 35 g; Compatible Wooden lure: No. 2.5 - 4.0; Compatible line: Nylon 8-16 lbs; PE: No. 0.6 - 1.5
・Connecting pieces: 2; Weight: 5.6 oz (158 g)
・Fishing rod type: Spinning
・Main target: Sea bass， bigfin reef squid
・Main use: Sea bass， lure fishing
・Rod bag (nylon) included; Carbon content: 92%
・Total leng
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 140.01 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8363円
558 入札履歴
終了
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