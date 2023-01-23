『シナノ レビータ - Laくっしょん ターコイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 00時 42分に出品され03月24日 00時 42分に終了予定です。即決価格は8,363円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 他モールにて併売しておりますのでとは違うロゴが描かれた段ボールで配送されることがありますので、ご了承ください。

原産国 :日本

内容量 :1組

商品サイズ (幅×奥行×高さ) :使用全長85-115cm(対応身長目安135cm~183cm)

質量 :1本(約234g)

材質 :アルミ製(上段16φ+下段14φ)