乗用 レンジローバー キャリーケース レッド【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

乗用 レンジローバー キャリーケース レッド



【商品説明】

・Land Rover and the Land Rover Logo are trademerks owned and licensed by Jaguer Land Rover Limited.They are used by Dongguan Chi Lok Bo Toys Company Limited under license.

・乗用レンジローバー キャリーケースは、CHI LOK BO TOYS COMPANY LIMITEDがLAND ROVERとの契約により製造したものです。

・対象体重:23kgまで

・対象年齢 :2から6才

・本体サイズ:W30xH22xD55cm

・本体重量:3.3kg



【サイズ】

高さ : 23.60 cm

横幅 : 30.80 cm

奥行 : 58.00 cm

重量 : 4.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。