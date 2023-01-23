『ジョルジオ アルマーニ GIORGIO ARMANI シィ オードパルファム EDP SP 50ml 【香水】【あすつく】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 14時 15分に出品され05月09日 14時 15分に終了予定です。即決価格は8,362円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品説明：時間の経過と共に香りが変化するのではなく、まるでリキュールの様に、女性らしさと強さの2面性を一度に表現する香り。 トップ、ミドル、ラストに変化する通常のピラミッド構造を避け、3つのアコードがそれぞれに香る。 ブラックカラントネクター（ブラックカラントエッセンス、バニラアブソリュート） モダンシプレー（パチュリ、フリージア、メイローズ） ムスキーブロンドウッド（オルカノックス） メーカー： ジョルジオ アルマーニ広告文責： 株式会社香水カンパニー TEL : 0761-46-5250区 分： 海外製・化粧品（フレグランス）原産国： フランス