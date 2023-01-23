『アイムス (IAMS) ドッグフード 体重管理用 中粒 チキン 成犬用 2.6kg×4 (ケース販売)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 00時 45分に出品され04月05日 00時 45分に終了予定です。即決価格は8,362円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アイムス (IAMS) ドッグフード 体重管理用 中粒 チキン 成犬用 2.6kg×4 (ケース販売)
【商品説明】
・原産国:タイ
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :24×15×41.8cm
・本体重量:2.6kg
【サイズ】
高さ : 30.20 cm
横幅 : 30.40 cm
奥行 : 49.40 cm
重量 : 11.42 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8362円
545 入札履歴
終了
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