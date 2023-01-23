『PS4用ADP-300FR電源 電源バッテリーユニットの交換CUH-7215BN17-300P1Aプレイステーション4PRO-7200に適合【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 19時 18分に出品され03月20日 19時 18分に終了予定です。即決価格は8,362円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PS4用ADP-300FR電源 電源バッテリーユニットの交換CUH-7215BN17-300P1Aプレイステーション4PRO-7200に適合



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 570.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。