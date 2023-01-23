『浮き輪 浮輪 うきわ ビーチグッズ プール 海 面白い タンク 大人 子供 水上ソファ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 01時 17分に出品され03月24日 01時 17分に終了予定です。即決価格は8,362円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
材質：PVC
サイズ：155*112*61CM
納期：通常の場合、注文履歴の発送日情報欄に記載の通り、発送いたします。
日付指定の場合、ご注文の際、ご要望の備考欄にご入力ください、或いはメールにて早めにお問い合わせください。
注意：お品物の色合いは、写真撮影・パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がござますので予めご了承下さい。
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落札価格8362円
348 入札履歴
終了
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