『クロスマーベリー ミニショルダーバッグ 本革 スクエアバッグ 斜めがけ 肩掛け ポシェット チェーンショルダー バッグ K06 Cブルー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 02時 35分に出品され05月02日 02時 35分に終了予定です。即決価格は8,362円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クロスマーベリー ミニショルダーバッグ 本革 スクエアバッグ 斜めがけ 肩掛け ポシェット チェーンショルダー バッグ K06 Cブルー
【商品説明】
・【素材】 本革 【サイズ】W：18cm H：12cm D：4.5cm ショルダー：115cm 【重量】 約305g ※照明、モニター環境等により色目が若干異なる場合がございます。※ 寸法は平置き採寸となっており個体差がございます。予めご了承ください。
・かっちりしたシルエットとゴールドのチェーンがレディに魅せてくれるのでTシャツにデニムといったシンプルスタイルをグッと格上げしてくれます。中はファスナーポケット、背面にもオープンポケットがあるので小さいながらに使い勝手がいいのもポイント
・ストラップの種類: ショルダー
・トゴレザーとは？正式名称を「ヴォー・クリスペ・トゴ（Veau Crispe To
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 310.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8362円
658 入札履歴
終了
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