『ロベンズナオミ キャンプコット アウトドア 折り畳みベッド 軽量 コンパクト 簡易ベッド サイドポケット付 ローコット(190×70×17c【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 07時 49分に出品され03月13日 07時 49分に終了予定です。即決価格は8,362円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロベンズナオミ キャンプコット アウトドア 折り畳みベッド 軽量 コンパクト 簡易ベッド サイドポケット付 ローコット(190×70×17c
【商品説明】
・【寝心地良い】PUコーティングされた高品質のポリエステル生地(420Dオックスフォードナイロン)で作られており、通気性、防水性、高強度、耐久性など優れた性能を持っています。やや薄く、非常に軽く、柔軟性があり、折りたたんで持ち運ぶ最適な素材です。
・【簡単設置】組み立てには工具不要です、慣れると女性一人でも3分以内で完成できます。アメリカンサイズを採用したワイド&ロングデザインのため、ゆったりと寝転ぶことができます。また、収納袋に入れると38cmのコンパクトサイズになり、バイクでのツーリングや徒歩移動でも手軽に持ち運べます。
・【軽量便利】アルミ合金の中でもトップクラスの強度を持つA7075超々ジ
【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 17.20 cm
奥行 : 40.60 cm
重量 : 2.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8362円
392 入札履歴
終了
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