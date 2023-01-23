『KEFITEVD 作業着 カジュアル ジャンパー 防寒コート 無地 フード 付き 上着 メンズ 冬物 ボアパーカー カーキ JP XL【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 23時 46分に出品され04月17日 23時 46分に終了予定です。即決価格は8,361円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KEFITEVD 作業着 カジュアル ジャンパー 防寒コート 無地 フード 付き 上着 メンズ 冬物 ボアパーカー カーキ JP XL



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.40 cm

横幅 : 26.40 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 1.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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