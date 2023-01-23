『ペットカート 小型犬 中型犬 多頭 折りたたみ 取り外し可能 ペットバギー 分離型 フルオープン 4輪 キャリー バスケット カート ペット用 犬 猫 散歩用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 19時 30分に出品され03月17日 19時 30分に終了予定です。即決価格は8,361円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 折りたたみ式 4輪 ペットバギー

パートナーとのお出かけが、もっと楽しく、快適・安全に。



持ち運びや収納に便利な折りたたみ式

遠出の際は、車に収納して運べるので便利です。



通気性の良いメッシュ構造で熱やにおいがこもるを防ぎます。



〔商品詳細〕

素材：オックスフォード布+通気網

展開時サイズ（約）：45×65×98cm

折りたたみ時サイズ（約）：77×23cm

手提げかご：33×56cm

重量（約）：5.5kg

耐荷重（約）：20kg



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