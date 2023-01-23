『ペットカート 小型犬 中型犬 多頭 折りたたみ 取り外し可能 ペットバギー 分離型 フルオープン 4輪 キャリー バスケット カート ペット用 犬 猫 散歩用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 19時 30分に出品され03月17日 19時 30分に終了予定です。即決価格は8,361円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
折りたたみ式 4輪 ペットバギー
パートナーとのお出かけが、もっと楽しく、快適・安全に。
持ち運びや収納に便利な折りたたみ式
遠出の際は、車に収納して運べるので便利です。
通気性の良いメッシュ構造で熱やにおいがこもるを防ぎます。
〔商品詳細〕
素材：オックスフォード布+通気網
展開時サイズ（約）：45×65×98cm
折りたたみ時サイズ（約）：77×23cm
手提げかご：33×56cm
重量（約）：5.5kg
耐荷重（約）：20kg
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落札価格8361円
55 入札履歴
終了
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