『牧小苫＼ｍｓｍｒ犬ケージ 猫ケージ 小動物用 ウサギケージ 室内飼い スチール製 引き出しトイレ付 掃除簡単 移動便利 組み立て74×49×【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 20時 47分に出品され05月06日 20時 47分に終了予定です。即決価格は8,361円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「牧小苫＼ｍｓｍｒ」より引用



【商品名】

牧小苫＼ｍｓｍｒ犬ケージ 猫ケージ 小動物用 ウサギケージ 室内飼い スチール製 引き出しトイレ付 掃除簡単 移動便利 組み立て74×49×56CM ペットケージ ルームケージ (DT-S（74×49×56CM），ブラック)



【ブランド】

牧小苫＼ｍｓｍｒ



【商品説明】

・【2ドア・ロック機能付き】：正面ドア：横 約29cm×縦 約32cm 屋根面ドア：横 約27cm×縦 約35.5cm

・【3色選べる】インテリア性の高い、明るいカラー3色を選べいただけます。

・【お掃除簡単】：ケージの下部には、引き出しトレーが付きて、ペットの食べこぼしや毛などのゴミを簡単にお掃除できます。

・【商品サイズ】：幅 約74cm×奥行 約4



【商品カテゴリ】

小動物用サークル、ケージ



【サイズ】

高さ : 16.50 cm

横幅 : 55.00 cm

奥行 : 78.00 cm

重量 : 9.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。