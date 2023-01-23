『ペット ベッド ペットベッド ドーム型猫 ハウス 犬ハウス 犬猫兼用 小型犬 ふわふわ 柔らかい お洒落 選べる4色【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 18時 49分に出品され03月29日 18時 49分に終了予定です。即決価格は8,361円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ＜素材＞フリース+ＰＰコットン

＜サイズ＞

S：37*37*31CM

M：42*42*36CM

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※モデル写真に使用されているアクセサリーと小物は別途記載が無い限り付属いたしません。

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