『CAPTAIN STAG 杢ポリ リュック式キャリー ブラック 1254【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 14時 50分に出品され03月07日 14時 50分に終了予定です。即決価格は8,361円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

CAPTAIN STAG 杢ポリ リュック式キャリー ブラック 1254



【サイズ】

高さ : 21.90 cm

横幅 : 37.70 cm

奥行 : 52.10 cm

重量 : 3.09 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ CAPTAIN

STAG

杢ポリ

リュック式キャリー

ブラック

1254