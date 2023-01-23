『ザノースフェイス COMPACT JACKET コンパクトジャケット キッズ NPJ22210 ピンクグロー 130【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 18時 39分に出品され03月28日 18時 39分に終了予定です。即決価格は8,361円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ジャケット・ピンクグロー 130 NPJ22210
・・Color:ピンクグローSize:130
・軽くて丈夫な生地にはっ水加工を施した、定番のウインドブレーカー
・UV_CARE日常生活に対応。UVカット性能:UPF15-30、UVカット率85%以上を確保
・静電ケア設計静電気の発生を抑える部材を使用し、静電ケアに配慮
・ロゴ刺繍/取り外し可能なフード/記名ラベル付き
・撥水 Water Resistant
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落札価格8361円
206 入札履歴
終了
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