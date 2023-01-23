『スワロフスキー Swarovski 2011年 SCS限定品 『ホッキョクグマ タックピン』 1062850【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 16時 53分に出品され03月18日 16時 53分に終了予定です。即決価格は8,360円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スワロフスキー 2011年 SCS限定品 『ホッキョクグマ タックピン』です。2011年のSCSホッキョクグマ作品記念イベント用に製作されたタックピンです。
サイズ: 2.1 x 1.6 cm
スワロフスキー社製専用ケースが付属しています。
新作から廃番品までお客様に可能な限り幅広く商品をご提供しつつ、
リーズナブルにお届けする為に海外と在庫を共有しております。
決済確認より約1~2週間前後でのお届けとなります。
通関等によりお届けが少し前後してしまうことがございます。
当店に到着次第、即日に配送させて頂きます。
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落札価格8360円
156 入札履歴
終了
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