スワロフスキー Swarovski 2011年 SCS限定品 『ホッキョクグマ タックピン』 1062850【2024年最新】

商品情報

スワロフスキー 2011年 SCS限定品 『ホッキョクグマ タックピン』です。2011年のSCSホッキョクグマ作品記念イベント用に製作されたタックピンです。



サイズ: 2.1 x 1.6 cm

スワロフスキー社製専用ケースが付属しています。



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