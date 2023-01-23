『トリプルエイト(Triple Eight) プロテクターセット 膝パッド・肘パッド・リストガード ブラック L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 09時 03分に出品され04月30日 09時 03分に終了予定です。即決価格は8,360円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トリプルエイト(Triple Eight) プロテクターセット 膝パッド・肘パッド・リストガード ブラック L
【商品説明】
・スケートボードや自転車、ローラースケートをする時に使用できる膝パッド・肘パッド・リストガード各1組のセット。
・リストガードのサイズが基準になる(手のひらの周囲を測定する)。J : 18~19cm、S : 19~20cm、M : 20~23cm、L : 23~25cm
・リストガードは、高密度で耐衝撃性に優れた成型ABSスプリントと、4WAYストレッチのナイロンメッシュで、しっかりとサポートしながら保護する。
・着脱しやすいノースリーブデザインで、弾性ストラップは幅広で補強されている。面ファスナーは調整可能で、しっかりと装着できる。
・膝パッドと肘パッドは高品質で耐久性のある生地を使用し、
X002WTUY7G
【サイズ】
高さ : 11.90 cm
横幅 : 24.20 cm
奥行 : 30.20 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8360円
229 入札履歴
終了
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