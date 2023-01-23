『リュック トート メンズ レディース A4 3way ショルダーバッグ 斜めがけ 縦型 大人 ブランド 軽量 軽い ソフト かっこいい 大容量 黒 ブラック CWH200720-03【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 42分に出品され03月24日 00時 42分に終了予定です。即決価格は8,360円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【 商品説明 】
サイズ 横幅23×高さ33×厚み12センチ
素材 PVC
カラー 01-ブラック
重量 約550ｇ
本体正面 ファスナーポケット、アテポケット
本体内部 ファスナーポケット、2分割アテポケット
本体背面 アテポケット
生産地 中国製
その他 着脱式ショルダーベルト（リュックベルト兼用）
※ 予告なく仕様変更する事がありますのでご了承下さい。
カラー：黒
※お使いのモニターやブラウザ等の環境によって多少画像の色が変わってしまう事がございます。
実寸サイズ：横幅23×高さ33×厚み12センチ
素材：PVC
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落札価格8360円
830 入札履歴
終了
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