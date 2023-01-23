『カメラリュック カメラバッグ カメラケース 一眼レフバッグ 鞄 かばん カメラバック レンズ収納 インナーバッグ アウトドア 大容量 耐摩防振 旅行【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 01時 36分に出品され03月13日 01時 36分に終了予定です。即決価格は8,360円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品名：カメラバッグ
素材（外側）：オックスフォード
素材（内側）：ポリエステル
サイズ(約)：29x14x43cm（詳細は写真参考）
開閉式：バックル式
重さ(約）：1.08kg
収納：iPad、A4雑誌、ノート、カメラ、水筒、財布、傘、スマホなど
A4対応：可
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落札価格8360円
463 入札履歴
終了
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