『HiKOKI(ハイコーキ) コードレスドライバドリル FDS12DAL(2ES)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 12時 39分に出品され03月23日 12時 39分に終了予定です。即決価格は8,359円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品概要】
重さ1.1kg&500mlペットボトル同等サイズで使いやすい!
能力:穴あけ 鋼材:直径10mm アルミ:直径12mm 木材:直径29mm
能力:ねじ締め 小ねじ:ねじ径6mm 木ねじ(下穴あり):呼び径5.8mm×長さ45mm
キーレスチャック 最大把握径 10mm
トルクレンジ:0.6~4.0N・m(20段切替)
最大トルク:[低速]38N・m、[高速]17N・m
機体寸法:166×217mm(BSL1215装着時)
無負荷回転数:[低速]0~350min-1 [高速]0~1，400min-1
質量:1.1kg(BSL1215装着時)
標準付属品:急速充電器・No2プラスドライバビット・予備電池・ケース・電池カバー
【商品説明】
重さ1.1kg&500mlペットボトル同等サイズで使いやすい!
小形・軽量な10.8V電池にスライド式が新登場! 着脱が簡単です。
締め付けトルク38N・m
白色LEDライト付き
2段変速(高速/低速)付
標準付属品:急速充電器・No
【当店からの連絡】
弊社委託先倉庫より発送される場合がございます。
IM-4WBR145 QCブリッジリーマ 径14.5mm
¥ 8343
マイルドヒートキャップEX
¥ 8331
ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN R / マイク付き /
¥ 8330
Supermait EP54 プロジェクター交換用ランプ 汎用バルブ ＋ 汎用ハウジング EX31 EX71 EX51 EB-S72 EB-X72 E
¥ 8329
シマノ(SHIMANO) RD-RX810 11S IRDRX810
¥ 8327
TRUSCO(トラスコ) プロテクターツールケース オレンジ XL TAK13OR-XL
¥ 8323
チヨダ TEタッチチューブ 16mm/20m クリアブルー TE1620CBL
¥ 8321
NANKAI(ナンカイ) ナンカイバイクカバーEX EX-1
¥ 8317
Line 6 エクスプレッション・ペダル EX1
¥ 8316
シマノ XC3 (SH-XC300)ブラック 36.0(22.5cm)クロスカントリー SPD
¥ 8310
TRUSCO(トラスコ) プロテクターツールケース オレンジ XL TAK13OR-XL
¥ 8310
HiKOKI(ハイコーキ) コードレスドライバドリル FDS12DAL(2ES)
¥ 8309
HiKOKI(ハイコーキ) コードレスドライバドリル FDS12DAL(2ES)
¥ 8307
HiKOKI(ハイコーキ) 旧日立工機 コードレスドライバドリル FDS12DAL(2ES)
¥ 8307
プロックス (PROX) CX攻技ヘチ CXSHT27 TE 270
¥ 8304
コイズミファニテック KOIZUMI(コイズミ) WellBee チェストサイズ:W300×D500×H730mm WO色 ODB-422WO ウォー
¥ 8303
コイズミファニテック KOIZUMI(コイズミ) WellBee チェストサイズ:W300×D500×H730mm WO色 ODB-422WO ウォー
¥ 8299
長谷川工業(Hasegawa)METAPHYS lucano ルカーノ 1-step オレンジ ML1.0-1(OR)(0.24m)(17016)
¥ 8297
落札価格8359円
91 入札履歴
終了
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