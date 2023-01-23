『カーズ 2018 マテル 1:55 ダイキャスト デラックスサイズ ミニカー フランク (ラジエータースプリングス) / MATTEL CARS DELUXE FRANK (Radiator Springs)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 01時 46分に出品され04月14日 01時 46分に終了予定です。即決価格は8,359円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カーズ 2018 マテル 1:55 ダイキャスト デラックスサイズ ミニカー フランク (ラジエータースプリングス) / MATTEL CARS DELUXE FRANK (Radiator Springs) 【並行輸入品】ディズニー ピクサー Disney PIXAR キャラクターカー
・ブランド: マテル(MATTEL)
・商品寸法 (長さx幅x高さ): 6.7 x 16.5 x 21.6 cm
・商品の重量: 132 グラム
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落札価格8359円
446 入札履歴
終了
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