『カーズ 2018 マテル 1:55 ダイキャスト デラックスサイズ ミニカー フランク (ラジエータースプリングス) / MATTEL CARS DELUXE FRANK (Radiator Springs)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 01時 46分に出品され04月14日 01時 46分に終了予定です。即決価格は8,359円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カーズ 2018 マテル 1:55 ダイキャスト デラックスサイズ ミニカー フランク (ラジエータースプリングス) / MATTEL CARS DELUXE FRANK (Radiator Springs) 【並行輸入品】ディズニー ピクサー Disney PIXAR キャラクターカー







・ブランド: マテル(MATTEL)

・商品寸法 (長さx幅x高さ): 6.7 x 16.5 x 21.6 cm

・商品の重量: 132 グラム

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ カーズ

2018

マテル

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