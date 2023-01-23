『KB Covers Final Cut Pro X QWERTY キーボードカバー MacBook Pro Touch Bar付き (Lat【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 14時 24分に出品され04月10日 14時 24分に終了予定です。即決価格は8,359円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KB Covers Final Cut Pro X QWERTY キーボードカバー MacBook Pro Touch Bar付き (Lat
【商品説明】
・保護機能
・極薄な素材
・洗浄可能
・精密なフィット感
【サイズ】
高さ : 0.20 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 31.60 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8359円
879 入札履歴
終了
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