『RUDYPROJECT サングラス交換レンズ ディフェンダー クリアレンズ LE521103 レンズ幅:141mm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 12時 48分に出品され03月12日 12時 48分に終了予定です。即決価格は8,359円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RUDYPROJECT サングラス交換レンズ ディフェンダー クリアレンズ LE521103 レンズ幅:141mm
【商品説明】
・LE521103
・可視光線透過率:85.7%
・シームレスな視界を確保する一眼レンズ
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 18.00 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8359円
531 入札履歴
終了
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