『RUDYPROJECT サングラス交換レンズ ディフェンダー クリアレンズ LE521103 レンズ幅:141mm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 12時 48分に出品され03月12日 12時 48分に終了予定です。即決価格は8,359円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

RUDYPROJECT サングラス交換レンズ ディフェンダー クリアレンズ LE521103 レンズ幅:141mm



【商品説明】

・LE521103

・可視光線透過率:85.7%

・シームレスな視界を確保する一眼レンズ



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 18.00 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。