『Twice 4th World Tour III in Seoul - incl. 144pg Photobook， 9pc Photocard Set， 3pc Polaroid Set + Mini Poster DVD 輸入盤【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 20時 43分に出品され04月07日 20時 43分に終了予定です。即決価格は8,359円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タイトル: Twice 4th World Tour III in Seoul - incl. 144pg Photobook， 9pc Photocard Set， 3pc Polaroid Set + Mini Poster

現地発売日: 2022/06/10

レーベル: Jyp Entertainment



その他スペック:

フォトブック付き/輸入:アジア