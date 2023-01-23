『カステルバジャック セカンドバッグ 027223 シェスト ホワイト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 16時 33分に出品され03月04日 16時 33分に終了予定です。即決価格は8,359円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カステルバジャック セカンドバッグ 027223 シェスト ホワイト
【商品説明】
・カラー：ブラック ネイビー オレンジ ホワイト
・サイズ：約W26×H16×D3cm 重量：約325g
・メイン素材: レザー
・仕様：L字ファスナー式開閉 内側：フリーポケット×1 カードポケット×1 ファスナーポケット×1 背面：マグネットボタン式ポケット×1
・留め具の種類: ファスナー
・素材：牛革×ポリ塩化ビニル
・表地: レザー
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 22.20 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8359円
753 入札履歴
終了
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